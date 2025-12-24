Маршрутов больше, желающих меньше: почему никто не хочет поставлять газ Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Кажется, у Европы не осталось запасов.

Почему никто не хочет поставлять газ Украине

Фото: www.globallookpress.com/Alona_nikolaievychukrinform

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

EADaily: у Европы не осталось свободных запасов российского газа для Украины

Операторы Греции, Болгарии, Румынии, Молдавии и Украины увеличили в декабре количество маршрутов, по которому доставляется газ на Украину с одного до трех. Однако желающих его провести пока не нашлось ни по одному из них. Об этом пишет EADaily.

Если до этого поставка осуществлялась через коридор Route 1 (через греческий терминал СПГ «Ревитуса»), то к ним добавились еще Route 2 (терминал СПГ в Александруполисе) и Route 3 (интерконнектор на границе Греции и Болгарии для поставок газа из Азербайджана).

Ранее, 22 декабря, прошел аукцион на венгерской платформе RBP, на котором выставили поставки на следующий месяц. В итоге оказалось, что «Вертикальный газовый коридор» в январе 2026 года будет «сухим», так как не было сделано ни одной заявки. Скорее всего, отсутствие желающих связано с отсутствием свободных объемов газа из России, который трейдеры из Европы поставляют Незалежной из «Турецкого потока» через Болгарию.

При этом Украине в этом году необходимо компенсировать падение добычи внутри страны из-за ответных ударов армии России. По этой причине стране нужно много газа.

Параллельно с этим поставки по европейской нитке «Турецкого потока» выросли в декабре до исторического максимума — 55,6 миллиона кубометров в сутки. Очевидно, что в зимнее время европейские трейдеры решили отбирать российский газ для своих постоянных клиентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина экономит запасы газа из хранилищ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Фото с Кридом и брендовые вещи: Бородина устроила дочке день рождения с размахом
20:35
«Я же мальчишка еще»: 61-летний Александр Гордон объявил о шестом браке
20:24
Путин поручил утончить меры поддержки для многодетных семей
20:17
Украинский след? Кто может быть ответственен за взрыв на юге Москвы
20:13
Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву
20:08
Названы дата и место похорон актера Анатолия Лобоцкого

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Безработица и крах экономики? Какие проблемы ИИ может создать в 2026 году
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026