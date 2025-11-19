Может не хватить? Украина экономит запасы газа из хранилищ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Киевский режим активно импортирует топливо из других стран.

Украина экономит газ из хранилищ

Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

Украина экономит запасы газа из хранилищ

Украина экономит запасы газа и принимает его из других стран. Об этом пишет EADaily.

После ответных ударов российской армии, внутренняя добыча газа значительно снизилась. Страна начала отбор топлива из хранилищ 4 ноября, но он в разы ниже, чем в 2024 году. К 16 числу добычу нарастили до 11 миллионов кубометров в сутки. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 54 миллиона кубометров в сутки.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины», в этом месяце поставки газа из-за рубежа на Украину составляют 24−25 миллионов кубометров в сутки. Всего «Нафтогаз» намерен закупить четыре миллиарда кубометров с ноября по март, пока длится отопительный сезон. В нацкомпании говорили, что в октябре разрушения после ответных мер армии России были самыми мощными с 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский договорился с Грецией о поставках газа. Афины станут реэкспортером американского топлива. Зеленский уточнил: так в скором времени у них появится еще один безопасный маршрут поставки газа для Украины на зиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

