В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 716 0

Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.

В холодильнике у мужчины нашли мертвую собаку

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: в морозилке у мужчины нашли мертвую собаку и еще 26 — в спальне

В Британии во время обыска в жилом доме правоохранители обнаружили 26 собак, запертых в клетках, а также мертвую собаку в морозильной камере. Об этом сообщает Mirror.

Подразделение по борьбе с опасными собаками совместно с полицейской группой и Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) провели обыск в доме на Эмили-стрит в Блэкберне. Полицейские обнаружили там 26 собак, многие из которых были заперты в клетках и содержались в ненадлежащих условиях. Из морозильной камеры извлекли мертвую собаку.

Были выявлены и другие нарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Несколько собак немедленно изъяли по соображениям гуманности.

Хозяину животных — 38-летнему Ли Райту — предъявили обвинение. Он явился в магистратский суд Блэкберна, признал вину и вернется для вынесения приговора в феврале следующего года. Райт уже был лишен права содержать собак на десять лет, это не первое его преступление против животных.

Позже ветеринарный врач осмотрел некоторых изъятых собак и установил, что у них были серьезные травмы. Из-за этих выводов офицеры полиции повторно посетили дом вместе с RSPCA и вывезли оставшихся собак с территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:59
«Поганенький кофе»: инвесторы из Ижевска остались без выплат после вложений в модную франшизу
17:45
Челябинский шоумен прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться
17:32
«У кого-то ноль, а у кого-то — два»: у старшей дочери Самойловой появился новый бойфренд
17:26
Судоверфь «Звезда» передала заказчику арктический танкер-газовоз
17:20
Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного
17:16
Дед Мороз раскрыл главный секрет: что получит ребенок, если вел себя плохо

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Бокал против забвения: как праздничное застолье может спасти от деменции
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026