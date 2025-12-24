Один человек погиб при атаке ВСУ на Херсонскую область

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Власти сообщили о раненых и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения в Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, трагедия произошла в Новой Каховке, где удар был нанесен по легковому автомобилю. Погибла женщина 60 лет, ранения получили женщина 81 года и мужчина 65 лет.

В результате обстрела также возникли пожары на территории пустующего складского помещения и в неэксплуатируемом жилом доме. В Алешкинском округе, в населенных пунктах Брилевка и Раденск, повреждения получили несколько жилых строений.

Под огнем, по информации главы региона, также оказались Алешки, Великая Лепетиха, Голая Пристань, Каиры, Казачьи Лагеря, Каховка, Подстепное, Софиевка и Старая Збурьевка.

Кроме того, Сальдо сообщил о частичном восстановлении электроснабжения, ранее нарушенного из-за повреждения сетей. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.

