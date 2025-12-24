Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Сейчас девушка находится под присмотром врачей.

Фото, видео: Instagram*/im__lu_; 5-tv.ru

Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша. Об этом сообщил возлюбленный Валерии — Луис Сквиччиарини — в личном блоге в соцсетях.

Инцидент произошел вчера. Сейчас с девушкой все в порядке, она под наблюдением медиков.

Беременность Лерчек и ранее протекала неидеально. У блогерши диагностировали анемию и гестоз, в связи с чем ей нужно постоянно наблюдаться у врачей. 

Валерия Чекалина находится под домашним арестом из-за обвинений в незаконном выводе более 251,6 миллиона рублей за границу. Блогер своей вины не признает, а вот ее бывший муж, Артем Чекалин, своей вины не отрицает.

От экс-супруга Лерчек воспитывает троих наследников: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как беременная Лерчек готовится к Новому году.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

