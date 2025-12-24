Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Сейчас девушка находится под присмотром врачей.
Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша. Об этом сообщил возлюбленный Валерии — Луис Сквиччиарини — в личном блоге в соцсетях.
Инцидент произошел вчера. Сейчас с девушкой все в порядке, она под наблюдением медиков.
Беременность Лерчек и ранее протекала неидеально. У блогерши диагностировали анемию и гестоз, в связи с чем ей нужно постоянно наблюдаться у врачей.
Валерия Чекалина находится под домашним арестом из-за обвинений в незаконном выводе более 251,6 миллиона рублей за границу. Блогер своей вины не признает, а вот ее бывший муж, Артем Чекалин, своей вины не отрицает.
От экс-супруга Лерчек воспитывает троих наследников: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как беременная Лерчек готовится к Новому году.
* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
