Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша. Об этом сообщил возлюбленный Валерии — Луис Сквиччиарини — в личном блоге в соцсетях.

Инцидент произошел вчера. Сейчас с девушкой все в порядке, она под наблюдением медиков.

Беременность Лерчек и ранее протекала неидеально. У блогерши диагностировали анемию и гестоз, в связи с чем ей нужно постоянно наблюдаться у врачей.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом из-за обвинений в незаконном выводе более 251,6 миллиона рублей за границу. Блогер своей вины не признает, а вот ее бывший муж, Артем Чекалин, своей вины не отрицает.

От экс-супруга Лерчек воспитывает троих наследников: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев.

