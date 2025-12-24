Названы дата и место похорон актера Анатолия Лобоцкого

Народного артиста России, актера театра и кино Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 25 декабря. Об этом в беседе с ТАСС сообщили представители пресс-службы Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Церемония прощания с актером состоится в день похорон в театре. Она пройдет на основной сцене и будет организована в закрытом формате. Время — с 09:00 до 11:00. В театре уточнили, что такое решение принято по просьбе родных артиста.

Из официального сообщения следует, что родственники Лобоцкого попросили воздержаться от фотосъемки и записи видео во время прощания, в связи с чем аккредитация представителей СМИ на гражданскую панихиду проводиться не будет.

Про уход Анатолия Лобоцкого из жизни стало известно 20 декабря. Артист скончался после тяжелой болезни в возрасте 66 лет. В Театре имени Маяковского отметили, что на протяжении десятилетий он оставался одной из ключевых фигур труппы. В пресс-службе подчеркнули, что каждая работа артиста на сцене неизменно становилась заметным событием для театральной жизни.

