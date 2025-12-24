Названы дата и место похорон актера Анатолия Лобоцкого

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Церемоний пройдет в закрытом режиме.

Где и когда похоронят актера Анатолия Лобоцкого

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народного артиста России, актера театра и кино Анатолия Лобоцкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 25 декабря. Об этом в беседе с ТАСС сообщили представители пресс-службы Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Церемония прощания с актером состоится в день похорон в театре. Она пройдет на основной сцене и будет организована в закрытом формате. Время — с 09:00 до 11:00. В театре уточнили, что такое решение принято по просьбе родных артиста.

Из официального сообщения следует, что родственники Лобоцкого попросили воздержаться от фотосъемки и записи видео во время прощания, в связи с чем аккредитация представителей СМИ на гражданскую панихиду проводиться не будет.

Про уход Анатолия Лобоцкого из жизни стало известно 20 декабря. Артист скончался после тяжелой болезни в возрасте 66 лет. В Театре имени Маяковского отметили, что на протяжении десятилетий он оставался одной из ключевых фигур труппы. В пресс-службе подчеркнули, что каждая работа артиста на сцене неизменно становилась заметным событием для театральной жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, народная артистка РСФСР, актриса Светлана Немоляева рассказала о последних годах жизни Лобоцкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Фото с Кридом и брендовые вещи: Бородина устроила дочке день рождения с размахом
20:35
«Я же мальчишка еще»: 61-летний Александр Гордон объявил о шестом браке
20:24
Путин поручил утончить меры поддержки для многодетных семей
20:17
Украинский след? Кто может быть ответственен за взрыв на юге Москвы
20:13
Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву
20:08
Названы дата и место похорон актера Анатолия Лобоцкого

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Безработица и крах экономики? Какие проблемы ИИ может создать в 2026 году
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026