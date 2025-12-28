Упала в реку: пираньи растерзали двухлетнюю девочку

Daily Mail: пираньи растерзали двухлетнюю девочку

В Бразилии двухлетняя Клара-Витория погибла в результате нападения пираний. Девочка упала в реку недалеко от дома, сообщает Daily Mail.

Клара гуляла на берегу реки. Забора или ограждения у воды не было. Споткнувшись, девочка упала. Родители заметили пропажу дочери и бросились искать ее. Они вошли в реку и обнаружили ребенка примерно через пять минут, но она уже не подавала признаков жизни — ее растерзали пираньи. Большинство травм пришлось на шею. Тело Клары доставили в Судебно-медицинский институт для экспертизы.

Этот случай произошел после нападения пираний в 2023 году в Бразилии, когда по меньшей мере восемь человек пострадали от укусов. По данным местных СМИ, жертвы получили кровавые раны на пляжном курорте на реке Амазонка. Пострадавшие играли в ручье во время празднования Дня труда, когда внезапно почувствовали острую боль в ступнях и ногах. Один из них понял, что это пираньи, только когда вышел из воды и увидел, как другие обрабатывают раны. На кадрах с места видно, как людям перевязывают окровавленные ноги.

