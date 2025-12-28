Упала в реку: пираньи растерзали двухлетнюю девочку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 985 0

Она пробыла в воде не больше пяти минут — этого оказалось достаточно.

Опасны ли пираньи для человека

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen & Christine Sohns

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: пираньи растерзали двухлетнюю девочку

В Бразилии двухлетняя Клара-Витория погибла в результате нападения пираний. Девочка упала в реку недалеко от дома, сообщает Daily Mail.

Клара гуляла на берегу реки. Забора или ограждения у воды не было. Споткнувшись, девочка упала. Родители заметили пропажу дочери и бросились искать ее. Они вошли в реку и обнаружили ребенка примерно через пять минут, но она уже не подавала признаков жизни — ее растерзали пираньи. Большинство травм пришлось на шею. Тело Клары доставили в Судебно-медицинский институт для экспертизы.

Этот случай произошел после нападения пираний в 2023 году в Бразилии, когда по меньшей мере восемь человек пострадали от укусов. По данным местных СМИ, жертвы получили кровавые раны на пляжном курорте на реке Амазонка. Пострадавшие играли в ручье во время празднования Дня труда, когда внезапно почувствовали острую боль в ступнях и ногах. Один из них понял, что это пираньи, только когда вышел из воды и увидел, как другие обрабатывают раны. На кадрах с места видно, как людям перевязывают окровавленные ноги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

16:00
Гормональный удар: как новогодние застолья подрывают здоровье
15:39
Упала в реку: пираньи растерзали двухлетнюю девочку
15:35
«Россети» повысили надежность электроснабжения космодрома Восточный
15:19
Целая вечность: почему во время занятий спортом время идет медленнее
15:00
Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
14:43
Чем заняться на праздниках: фестиваль «Усадьбы Москвы» подготовил зимние маршруты по историческим особнякам

Сейчас читают

Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Проклятая красота Брижит Бардо: как актриса стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео