Итоги работы за год сегодня подводили в Совете Федерации. Результатом стали законы, которые касаются развития экономики и социальной сферы, укрепления национальной безопасности.

На заключительном пленарном заседании осенней сессий президент РФ Владимир Путин обратился к сенаторам. Он подчеркнул: нужно активнее привлекать регионы для решения важных для всей страны задач. О приоритетах государства расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Обе палаты парламента, верхняя и нижняя, закрывают осенние сессии. Можно подводить первые итоги на встрече с президентом. Конец декабря — время сдавать «зачетки».

Но прежде — короткая экскурсия: последний раз Владимир Путин в этих стенах выступал в 2012-м. С тех пор в Совете Федерации провели ремонт. Повод для встречи особый, ровно 25 лет назад Верхняя Палата была реформирована, получила больше полномочий, политического влияния.

«Тогда, четверть века назад, по сути, и был очерчен современный облик Совета Федерации. График его комитетов и комиссий стал более насыщенным, выросло количество сутевой проработки законопроектов. В результате, как уже сказал, все регионы приобрели большее влияние на федеральном уровне», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Главные положительные итоги этого года — государство продолжает выполнять свои социальные обязательства: повышать пособия, индексировать пенсии, поддерживать участников СВО. В самом Совете Федерации их уже девять, все — Герои России.

«Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан. Укрепление национальной безопасности, развитие экономики, социальной сферы», — отметил российский лидер.

Один из важных посылов президента, что прозвучал на этой встрече: военных, медиков, учителей, то, что называется «людей из народа», во власти должно быть больше.

«Обращаюсь сейчас и к вам, и к правительству. Нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки. И контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением», — отметил президент.

Без Совета Федерации не утверждают ни один закон. О самых важных, подводя итоги сразу нескольких последних лет, говорят сенаторы.

«Возвращение в родную гавань Крыма и Севастополя. Воссоединение с Россией исторических земель Донбасса и Новороссии, законодательное обеспечение, достижения целей СВО. Преодоление беспрецедентного секционного давления», — отметила Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Это конституционная реформа 2020 года.это очень масштабное, значимое событие. В этом приняли участие не только все регионы, но и граждане, которые тоже принимали непосредственное участие в подготовке новой редакции основного закона» — сказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Ключевая оценка, данная президентом в ходе прямой линии и других его выступлениях по итогам последних не самых простых лет заключается в том, что Россия в полном объеме восстановила свой суверенитет», — сказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

После прямой линии президента, когда люди сообщали Владимиру Путину о проблемах в регионах с соцобеспечением и лекарствами, у парламентариев, конечно, задач прибавилось.

Весь следующий год пройдет под знаком национальных проектов. А их немало: от демографии до развития отечественных инноваций. А значит и в 2026-м парламентариям работы хватит.

