Силы на исходе: почему перед Новым годом случаются нервные срывы

Житель Челябинска в погоне за новогодним настроением нажил себе проблем. Его ребенку не хватило новогоднего подарка в детском саду, и отец в отчаянии устроил настоящую истерику. Вспышку гнева сняли на видео, после чего эмоционального отца задержали.

Впрочем, случай не единственный. Нервный срыв перед Новым годом, как говорят психологи, переживает каждый третий. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин — о предновогодней лихорадке, которая может коснуться и вас.

Эмоциональный пассаж этого мужчины в детском саду заставил понервничать воспитанников, их родителей и педагогов. Родителя теперь успокаивают в прокуратуре. Правоохранители пришли к семье многодетного отца домой в шесть утра, отвезли в полицию. Позже составили протокол о мелком хулиганстве и заставили извиниться зачем-то на камеру.

«Раскаиваюсь и прошу извинений и перед теми людьми, которые не причастны к этому», — сказал житель Челябинска Данил.

Да, был не прав, говорит Данил в интервью «Известиям», но можно понять и простить. Его четырехлетний Дени прибежал к отцу со слезами: когда попросил у Деда Мороза подарок, а тот отвернулся. Вот он в костюме гнома.

«Дело дошло до подарков. Он начал раздавать, там 30 человек, как я понял. Осталось всего лишь 27 подарков. Троим не досталось. Два подарка нашли, вручили детям. Естественно, мой ребенок один остался. Позади меня, конечно, возмущены были, что сначала троим не досталось», — рассказал Данил.

А вот сам момент раздачи конфет. И как тут не поверить в новогоднее волшебство?

Интернет заполнен словами поддержки в адрес Данила и его четырехлетнего Дени.

Некоторых россиян в эти дни захлестнула волна эмоциональных качелей. В Новосибирске женщина устроила скандал, когда пыталась остановить трамвай. А этому молодому человеку в Красноярске не хватило денег на цветы. Тогда он, по слова сотрудников магазина, наорал на флориста и заставлял вызвать ему такси домой.

Градус недовольства, действительно, растет в преддверии Нового года. Особенно в крупных магазинах. Очереди к кассам, очереди за подарками — и все это отнимает время.

А еще предновогодние пробки в столице. Как тут не разозлиться? Такое поведение психологи объясняют просто.

«Многие люди, так традиционно сложилось, ждут от Нового года каких-то изменений. И они надеются, что эти изменения настанут. И они же в ожидании находятся, это повышет напряжение», — сказал специалист.

И рецепт хорошего настроения всего один.

«Важно, самое главное, понимать, что ничего не заканчивается и ничего не начинается. Все продолжается. Вот это мгновение — просто момент подведения итогов», — объяснила психолог Анастасия Вертинская.

Все это, и даже магнитные бури, не дадут испортить главный праздник. По словам опрошенных нами ученых, вспышек на Солнце, как в прошлый Новый год, не будет. А вот свою вспышку гнева Данил пытается загладить — еще раз извинился, но уже перед работниками детского сада.

