Вам не нужен психолог: в каких случаях можно победить тревогу самостоятельно

Психолог Рубштейн: хроническая усталость и стресс требуют обращения к врачу

В некоторых ситуациях человек не нуждается в психологической помощи, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Такого мнения придерживается социальный психолог Нина Рубштейн. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт отметила, что многие люди в состоянии стресса, усталости, раздражения или дезориентации думают, что им нужен специалист по ментальному здоровью, но на самом деле они способно исцелить себя самостоятельно. А может, это сигнал о необходимости пройти медицинское обследование!

Первая причина начать поиск решения проблемы у доктора, а не у психолога, — это хроническое истощение. Когда человек месяцами живет в одном и том же ритме, он застревает в рутине. Как итог — ничего не хочется, все раздражает, нет сил. В этом случае нужно обратиться к врачу и выяснить, не является ли текущее состояние причиной заболевания.

«Если нет, то нужна смена обстановки. Даже короткая поездка за город перезапускает восприятие и снимает накопленный стресс эффективнее, чем долгая работа с психологом. Нужно менять образ жизни», — подчеркнула Рубштейн.

Вторая причина не искать психолога — это накопленное внутреннее напряжение, которое иногда невозможно выразить словами. Чтобы произошла разрядка, можно попытаться прожить эмоции через тело, движение, голос или творчество.

Танец, вокал, актерское мастерство, рисование, спорт, рукоделие в любом виде или физический труд на свежем воздухе — наилучший способ высвободить то, что человек годами держит в себе. Именно поэтому, отметила психолог, у людей, которые занимаются творчеством и физическим трудом, психика, как правило, более устойчивая.

Третий запрос, с которым не поможет психолог, это размытые ориентиры — когда человек не понимает, что для него правильно, кому можно доверять, что допустимо в его жизни, а что нет. Дезориентация часто является психологической проблемой, но отсутствие выстроенной системы ценностей, которая не заложена родителями или учителями, может быть выстроена заново.

«Этот пробел нужно заполнять. Нужно учиться развивать свое мышление, кругозор, понимание мира и своих ценностей. Для этого психологическая консультирование или терапия в классическом виде не подходит. Нужен тренер, преподаватель, который будет развивать ваши интеллектуальные навыки, навыки ориентации в мире», — пояснила эксперт.

И четвертая причина отложить визит к психологу — это тревога без видимого повода, одна из самых частых жалоб. В значительной части случаев так проявляется невостребованность. По словам Нины Рубштейн, тело человека эволюционно заточено под выживание и активную деятельность. Когда же реальной нагрузки нет — физической, интеллектуальной, профессиональной, творческой — оно начинает тревожиться на пустом месте.

Вероятно, беспокойство вызывает именно нереализованная энергия. Регулярно серьезная нагрузка убирает этот фон быстрее, чем психологическая работа с каким бы то ни было симптомом. Человек — существо системное, а потому менять состояние он может через смену жизненного ритма, движение, учебу или просто честный разговор с самим собой.

