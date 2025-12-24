Два человека ранены при взрыве газового баллона на стройке на юго-западе Москвы

Евгения Алешина
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Sychkova

Два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке на юге Москвы

В результате взрыва газового баллона на стройке на юге Москвы пострадали два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Котловка на Нахимовском проспекте. Огромный баллон взорвался неожиданно и пролетел почти 200 метров.

«Пострадавших госпитализировали», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроивший взрыв на юге Москвы на Елецкой улице подрывник действовал по указке мошенников. Согласно полученным данным, злоумышленники взломали учетную запись мужчины на портале «Госуслуги». После чего мошенники ввели его в заблуждение, убедив в том, что он сотрудничает с правоохранительными органами и срывает «шпионскую операцию». Затем они поручили ему положить взрывное устройство под автомобиль. Ради задания преступников мужчина специально приехал в столицу из Ивановской области. Известно, что погибшие лейтенанты заметили подозрительного человека около одной из служебных машин полиции. Когда они подошли поближе для задержания, прогремел взрыв.

