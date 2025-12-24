Устроивший взрыв на юге Москвы подрывник действовал по указке мошенников

Подрывник, устроивший диверсию около здания ОМВД в Москве, действовал по указаниям мошенников. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно полученным данным, злоумышленники взломали учетную запись мужчины на портале «Госуслуги». После чего мошенники ввели его в заблуждение, убедив в том, что он сотрудничает с правоохранительными органами и срывает «шпионскую операцию».

Затем они поручили ему положить взрывное устройство под автомобиль. Ради задания преступников мужчина специально приехал в столицу из Ивановской области.

Взрыв на Елецкой улице около здания ОМВД в Москве прогремел полвторого ночи 24 декабря. В результате происшествия погибли два сотрудника ДПС и один человек, находившийся рядом.

Известно, что погибшие лейтенанты заметили подозрительного человека около одной из служебных машин полиции. Когда они подошли поближе для задержания, прогремел взрыв.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

