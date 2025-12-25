Новогодняя история успеха: врач Мясников раскрыл секрет долголетия

Врач-кардиолог Мясников: диагноз не должен становиться оправданием пассивности

Врач-кардиолог Александр Мясников сравнивает собственную биографию с приключенческим романом — и небезосновательно. В его жизни были Африка с войнами и эпидемиями, американские клиники, опасные болезни и встречи с хищниками. Однако главным капиталом врач считает не деньги, а впечатления, опыт и ощущение нужности.

В беседе с aif.ru он рассказал, почему никогда не был «мажором», зачем уехал работать в Африку, почему не остался в США и что на самом деле помогает сохранить здоровье и молодость.

Мажором никогда не был

Несмотря на известную медицинскую династию, Мясников пояснил, что легкого старта в карьере у него не было. Родители развелись рано, наследство прошло мимо будущего врача, а строгие дедушка и бабушка не позволяли расслабляться.

Решение уехать после института в Африку он объясняет вполне прагматично: на скромную аспирантскую зарплату прожить было сложно. Но был и второй мотив — детская мечта. Африка манила его с юных лет, а это стремление в свою очередь подпитывали книги и фильмы об охотниках и путешественниках.

Ожидания, по словам врача, оправдались сполна. Там он увидел настоящую медицину в экстремальных условиях — ранения после нападений животных, тяжелые инфекции, лепру, столбняк, малярию и Эболу. Сам он переболел лихорадкой Денге и не раз оказывался под обстрелом.

При этом, как отметил Мясников, именно там он стал свидетелем настоящих медицинских чудес, тех, которые знакомы каждому практикующему врачу.

Россия манит его

Мясников отправился за знаниями в США. Работая там медицинским офицером в международной организации, он посещал американские госпитали и оказался под впечатлением от системы здравоохранения. В итоге Александр сдал все экзамены и получил статус врача высшей категории.

Однако мысль об эмиграции он отверг сразу. Врач признался, что осознает простую вещь, заключающуюся в том, что жить он может только в России. В других странах, по его словам, его бы «убила тоска». Ему не хватает ни климата, ни людей, ни даже особенностей национального характера, которые являются частью душевного комфорта.

Разрешения на работу в США и Франции у него есть, но лучшей страны, чем Россия, для себя он не видит. И это убеждение не связано с конъюнктурой.

Активность на первом месте

Врач открыто рассказал о своей гипертонии, которую приговором не считает. Он напомнил, что с повышенным давлением живет около 40% взрослых людей. Мясников убежден в том, что диагноз не должен становиться оправданием пассивности.

Секрет молодости, по его формуле, — в детском любопытстве и внутренней активности. Специалист уверен: человек во многом становится тем, кем себя считает. Тот, кто постоянно ощущает себя больным, действительно болеет. А тот, кто, несмотря на боль и возраст, продолжает идти к цели, остается здоровым.

Движение вместо лекарств

Самыми полезными для сердца Мясников назвал аэробные нагрузки. Он предупредил, что тяжелая силовая работа может быть опасна при сердечных проблемах, тогда как ходьба, бег, плавание, лыжи, велосипед, подтягивания и отжимания работают на здоровье.

Оптимальная формула, по его словам, проста: двигаться не менее 40 минут в день, пять раз в неделю. Это один из главных способов замедлить старение без лекарств.

Быть нужным — значит жить

Среди ключевых факторов долголетия врач обозначил умеренность в питании, позитивное мышление и ощущение собственной нужности. Как только человек перестает быть важным для близких и коллег, он быстро «сходит со сцены», поделился мнением Мясников.

Если рядом нет людей, помочь могут животные. Эксперт уверен, что кошки и собаки действительно лечат и душу, и сердце. Сам врач с детства является убежденным кошатником и даже в Африке выхаживал найденных бездомных котят. В настоящее время в его доме живет рыжий кот по кличке Арамис, который, как шутит хозяин, держит в страхе всех собак и даже ходит с ним в баню.

Таблетки — не панацея

Эксперт отметил, что человеку со здоровым сердцем препараты не нужны. Основой профилактики остаются движение и питание. Из добавок он допускает пользу омега-3, эффективность которых подтверждена исследованиями в борьбе с атеросклерозом.

А вот аспирин, популярный для профилактики инфарктов и инсультов, на данный момент запрещен для первичной профилактики — доказано, что вред от него может превышать пользу.

То же касается и статинов. Их нельзя назначать «всем подряд». Они необходимы тем, кто уже перенес инфаркт, а в остальных случаях решение должно приниматься индивидуально — с учетом уровня «плохого» холестерина и факторов риска.

Еда против воспаления

По мнению врача, противовоспалительный эффект дают:

фрукты, овощи и ягоды;

чай и кофе;

цельнозерновой хлеб и нежирные сыры;

оливковое и рапсовое масло;

жирная морская рыба;

орехи, шоколад, специи;

умеренное употребление красного вина и пива.

Тогда как воспалительные процессы усиливают красное мясо, колбасы, субпродукты, чипсы, белая выпечка, ультрапереработанные продукты и трансжиры.

