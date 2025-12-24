Путин подарил девочке из Красноярского края щенка мопса

Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила щенка мопса в подарок от президента России Владимира Путина. Девочка назвала питомца Голди. Об этом сообщили в официальном канале правительства региона в мессенджере MAX.

Маша проживает в поселке Ойский Ермаковского округа. Втайне от родителей она отправила письмо в приемную президента, в котором рассказала о своей любви к собакам и о мечте завести собственного питомца.

«Новогодний подарок от президента — бежевого мопса — Маше передал сегодня глава округа Роман Куйчик. Девочка назвала щенка Голди, пообещала заботиться о нем, выгуливать и дрессировать», — отметили в сообщении.

В ответ на подарок Маша поблагодарила президента и подчеркнула, что щенок стал исполнением ее давней мечты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин направил ответный подарок владельцу пекарни в подмосковных Люберцах. Посылка стала ответом на корзину с угощениями, которую владелец заведения отправил главе государства в знак благодарности.

