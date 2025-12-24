Путин подарил девочке из Красноярского края щенка мопса

Маша получила питомца в честь Нового года.
Фото: Telegram/Красноярский край официально/krskstate
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила щенка мопса в подарок от президента России Владимира Путина. Девочка назвала питомца Голди. Об этом сообщили в официальном канале правительства региона в мессенджере MAX.
Маша проживает в поселке Ойский Ермаковского округа. Втайне от родителей она отправила письмо в приемную президента, в котором рассказала о своей любви к собакам и о мечте завести собственного питомца.
«Новогодний подарок от президента — бежевого мопса — Маше передал сегодня глава округа Роман Куйчик. Девочка назвала щенка Голди, пообещала заботиться о нем, выгуливать и дрессировать», — отметили в сообщении.
В ответ на подарок Маша поблагодарила президента и подчеркнула, что щенок стал исполнением ее давней мечты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин направил ответный подарок владельцу пекарни в подмосковных Люберцах. Посылка стала ответом на корзину с угощениями, которую владелец заведения отправил главе государства в знак благодарности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?