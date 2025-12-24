Путин подарил девочке из Красноярского края щенка мопса

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

Маша получила питомца в честь Нового года.

Путин подарил девочке из Красноярского края щенка мопса

Фото: Telegram/Красноярский край официально/krskstate

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края получила щенка мопса в подарок от президента России Владимира Путина. Девочка назвала питомца Голди. Об этом сообщили в официальном канале правительства региона в мессенджере MAX.

Маша проживает в поселке Ойский Ермаковского округа. Втайне от родителей она отправила письмо в приемную президента, в котором рассказала о своей любви к собакам и о мечте завести собственного питомца.

«Новогодний подарок от президента — бежевого мопса — Маше передал сегодня глава округа Роман Куйчик. Девочка назвала щенка Голди, пообещала заботиться о нем, выгуливать и дрессировать», — отметили в сообщении.

В ответ на подарок Маша поблагодарила президента и подчеркнула, что щенок стал исполнением ее давней мечты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин направил ответный подарок владельцу пекарни в подмосковных Люберцах. Посылка стала ответом на корзину с угощениями, которую владелец заведения отправил главе государства в знак благодарности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости
22:09
Второй подрыв за неделю: что известно о трагедии на юге Москвы
22:00
«Он даже не смотрел»: Оксана Самойлова назвала причину развода с Джиганом
21:37
Путин подарил девочке из Красноярского края щенка мопса
21:21
Силы ПВО за семь часов сбили 132 беспилотника над регионами России
21:16
Силы на исходе: почему перед Новым годом случаются нервные срывы

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Каннибал разместил объявление о поиске человека, которого можно убить и съесть
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026