Путин отправил ответный подарок владельцу пекарни «Машенька»

Новогодние подарки от президента России Владимира Путина доставили в пекарню «Машенька» в подмосковных Люберцах. Посылка стала ответом на корзину с угощениями, которую накануне отправил главе государства в знак благодарности владелец заведения.

Уточнялось, что президентский подарок привезли прямо к зданию пекарни. Его у крыльца встретил владелец «Машеньки» Денис Максимов вместе с семьей. До этого предприниматель направил в Кремль корзину с выпечкой. Сам же он получил от президента икону Георгия Победоносца в серебряном окладе, вина, варенье, шоколад и другие сладости.

Обмен подарками стал продолжением диалога, который начался во время прямой линии с президентом. Максимов обратился к Путину с вопросом о грядущих изменениях в налогообложении для малого бизнеса.

Предприниматель рассказал, что около восьми лет работал по патентной системе, однако ее планируется заменить схемой с уплатой налога на доход и НДС с 2026 года. По его словам, это приведет к необходимости нанимать бухгалтера и увеличит финансовую нагрузку на небольшое производство.

Президент, реагируя на обращение, отметил, что индивидуальные производственные предприятия «не должны пострадать» из-за подобных реформ, и пообещал обратить внимание на ситуацию.

Глава государства тепло обратился к семье предпринимателя в ходе разговора. Он в шутливой форме в завершение беседы попросил угостить его «чем-нибудь вкусненьким». На следующий день пекарня отправила в адрес президента корзину с выпечкой, а вскоре получила ответный новогодний сюрприз.

