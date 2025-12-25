Умершие питомцы возвращаются к хозяевам: биолог собрал доказательства

Daily Mail: биолог собрал доказательства возвращения умерших питомцев

Ведущий биолог и автор около 100 научных статей более 20 лет изучал посмертные коммуникации (ПК) умерших питомцев с хозяевами. Он уверен, что животные могут возвращаться, чтобы утешать своих хозяев. Об этом сообщает Daily Mail.

Посмертные коммуникации

Бультерьер Джадж каждый вечер в девять часов останавливался в столовой и смотрел на хозяев, словно спрашивая, не пойдут ли они спать, а затем укладывался в их постель. После смерти от почечной недостаточности его хозяева плакали, словно дети. Пару дней спустя они увидели Джаджа снова: владелица описала видение как реальное — он «ложился спать». Затем муж видел пса почти каждую ночь в том же месте.

До 75% людей после утраты сообщают о том, что видят умерших близких или питомцев. Биолог уточняет, что это не привидения, привязанные к месту, а послания скорбящим: заверения, прощания или просьбы о помощи. Они возникают в дни или недели после смерти и исчезают в первый год. Скептики называют это галлюцинациями от горя, но ученый отмечает повышенную чувствительность в сильных эмоциях — питомец может пытаться утешить хозяина.

Научный фон и исследования

С научной точки зрения механизм неизвестен. Валлийский врач Деви Рис в 1971 году заметил, что пациенты после утраты часто упоминали «посещения» родных, но молчали из страха показаться сумасшедшими. Исследования показывают: такие явления успокаивают скорбящих. Феномен, вероятно, существует много тысяч лет но табу мешало его обсуждению. Сейчас оно слабеет, побуждая делиться историями.

Питомцы возвращаются

В качестве аргументов биолог приводит истории нескольких людей. Один из рассказчиков рос с кокер-спаниелем Трикси с трех лет. Она умерла, когда юноше было 16. Через день-два ночью его что-то разбудило: Трикси сидела в комнате. Она была реальной, молодой, с блестящей шерстью. Успокоив ее словами «все в порядке», рассказчик выключил свет. Он не сомневается, что тогда видел ее.

Другой пример — кот Тэтти. Семья рассказчика взяла его из приюта. Питомец прожил очень долго — около 20 лет. Через две недели после смерти кота члены семьи видели, как его хвост скрывается за стеной. Это повторялось на протяжении нескольких лет. А однажды рассказчик тяжело заболел. Тогда, по его словам, Тэтти пришел к нему «целиком» — старого друга выдало рыжее пятно на лапе.

Другой кот — Томпсон — умер от опухоли. Рассказчица отмечает, что даже ее муж, будучи скептиком, был вынужден признаться, что неоднократно видел питомца после его смерти. Кот либо прятался за диваном, либо сидел возле сушилки для белья и словно ждал, когда его погладят.

Таксу Бобби пришлось усыпить. Дочь рассказчика не успела попрощаться с ней. Каждый день она в слезах заявляла, что по ночам собака ложится к ней в постель. Отец посоветовал «отпустить» питомца. Девушка так и сделала — в один из ночных визитов она воспользовалась возможность и попрощалась с Бобби. Он больше не навещал ее.

Кот Джим пропал. Ушел гулять и не вернулся. Хозяйка искала его несколько месяцев. Однажды ночью она проснулась от того, что питомец терся о ее щеку. Она сразу поняла — он пришел, чтобы сообщить о своей смерти.

Биолог уверен: эти и тысячи других подобных случаев подтверждают факт существования посмертных коммуникаций. Феномен может стать универсальным способом утешения для скорбящих людей.

