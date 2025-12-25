Рождественская месса в Ватикане собрала более десяти тысяч верующих
Папа Лев XIV призвал к миру в Европе и не только во время поздравления.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani; 5-tv.ru
К скорейшему мирному урегулированию в Европе призвал Папа Римский во время традиционного рождественского поздравления.
Обращаясь к верующим, глава католической церкви напомнил о непростой ситуации на Ближнем Востоке и выразил надежду на длительное прекращения огня в Секторе Газа. Кроме того, Лев XIV коснулся внутренней политики США, выразив разочарование принятием в одном из штатов спорного закона об эвтаназии. И вновь подчеркнул важность уважения человеческой жизни.
Сама же ночная Месса в честь католического Рождества собрала в базилике Святого Петра и на главной площади Ватикана более десяти тысяч верующих.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп в Рождество появился на публике с синяками на обеих руках.
На правом запястье Трампа виднелось крупное красное пятно, частично замаскированное тональным кремом. Обычно там бывает пластырь, но сейчас его скрывала косметика. Левое запястье покрывал синий и темно-красный след.
