Рождественская месса в Ватикане собрала более десяти тысяч верующих

Папа Лев XIV призвал к миру в Европе и не только во время поздравления.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefano Spaziani; 5-tv.ru

К скорейшему мирному урегулированию в Европе призвал Папа Римский во время традиционного рождественского поздравления.

Обращаясь к верующим, глава католической церкви напомнил о непростой ситуации на Ближнем Востоке и выразил надежду на длительное прекращения огня в Секторе Газа. Кроме того, Лев XIV коснулся внутренней политики США, выразив разочарование принятием в одном из штатов спорного закона об эвтаназии. И вновь подчеркнул важность уважения человеческой жизни.

Сама же ночная Месса в честь католического Рождества собрала в базилике Святого Петра и на главной площади Ватикана более десяти тысяч верующих.

