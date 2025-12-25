В Кургане рядом со зданием турагентства нашли замершее тело мужчины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Рядом были следы крови.

В Кургане нашли замершее тело мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Кургане рядом со зданием турагентства обнаружили тело мужчины со следами крови. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Инцидент произошел возле здания турагентства «Go! Туристик». Труп был замерзшим. На место прибыли полицейские.

В полиции подтвердили, что факт произошедшего зарегистрирован в отделе 3 УМВД России по Курганской области, а обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело женщины с послеоперационным швом. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что на теле погибшей множество повреждений. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Труп обнаружили в сугробе у дома на улице Академика Вонсовского. Предварительно установлено, что у женщины серьезные травмы брюшной полости. Один из источников отметил, что силовики проверяют версию убийства: тело предположительно сбросили с восьмого этажа.

Другой представитель правоохранительных органов считает, что инцидент может не иметь криминального характера. Он указал на наличие у женщины хирургического шва после операции.

