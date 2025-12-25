Мария Захарова опровергла фейковую статью Bloomberg

Публикация Bloomberg о том, что Россия будет настаивать на новых ограничениях для Украины в рамках мирного плана, является фейком. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее издание опубликовало статью, в которой утверждалось, что РФ якобы планирует добиваться существенных изменений в последней версии мирной сделки США по конфликту на Украине, в том числе дополнительного урезания потенциала вооруженных сил Киева. В качестве источника информации журналисты указали некоего инсайдера, «близкого к Кремлю».

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные», — емко прокомментировала спикер дипведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский впервые представил полный перечень из 20 пунктов мирного плана по урегулированию вооруженного конфликта.

В проекте в качестве ключевых элементов возможной договоренности были указаны признание суверенитета Незалежной, а также заключение пакта о ненападении с Москвой и предоставление международных гарантий безопасности для Киева.

