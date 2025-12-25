Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Государственного Совета.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — заявил Владимир Путин.

Также российский лидер поздравил Государственный Совет с 25-летием со дня его образования, отметив четветь века напряженной и результативной работы этого органа, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. На совещание были приглашены руководители крупнейших частных компаний и предприятий с государственным участием. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, представители Администрации президента РФ, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В ходе встречи поднимались темы импортозамещения, курса рубля, ситуация с ключевой ставкой и состояние корпоративного кредитования. Также затрагивались вопросы демографии в стране и защиты окружающей среды.

