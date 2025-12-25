Верность долгу: кто получил госнаграды в Кремле накануне Нового года

Итоги года накануне праздников традиционно подвели в Кремле. Там прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Главными героями этого вечера стали не только выдающиеся политики, деятели культуры и искусства. Отметили также токаря, металлурга и директора завода. О тех, кем сегодня годится страна — корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца собрались те, кого принято называть опорой страны. Представители культурной, интеллектуальной и производственной элиты. В обычной жизни они пересекаются нечасто, но все получат награду из рук президента страны.

Это не только признание заслуг, но и демонстрация, на какой широкой основе, от заводского цеха до концертного зала, стоит современная Россия.

«Впереди большая работа, большие свершения. Все эти ожидания обязательно сбудутся. Залог тому — созидательная сила российского общества, готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей, больших общих целей, добиваться результатов на производстве и в ратных делах, в науке, в сельском хозяйстве, на ниве культуры и просвещения так, как это делаете вы, главные участники сегодняшнего торжества», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Семь человек удостоены высшего звания «Герой Труда Российской Федерации». Под управлением Виктора Игнатова уже много лет бесперебойно работает ключевой объект энергосистемы центральной России — Калининская АЭС.

«Заслуга коллективов атомных станций, с которыми я работал. Довелось честь вместе работать. Это их заслуга, коллектива, а я просто организовывал работу», — признался директор Калининской АЭС, Герой Труда Виктор Игнатов.

А благодаря Андрею Караваеву с Чепецкого механического завода, наши космонавты плавно и безопасно возвращаются на Землю. Простой токарь несколько десятилетий создает уникальные детали для космической отрасли.

«Поражен и обескуражен. Рабочих, говорит, тоже надо поощрять иногда. Ну и вот, думаю, что, видимо, пришла моя очередь», — отметил токарь Чепецкого механического завода, Герой Труда Андрей Караваев.

Рядом с индустриальными титанами те, кто формирует интеллект и душу нации. Его скрипка и дирижерская палочка уже давно стали золотым стандартом музыкальной культуры.

Для самого Владимира Спивакова музыка — это и есть труд всей жизни. Подчас не менее изматывающий, чем работа у станка.

«В бесконечных репетициях, в полной неудовлетворенности. Потому что ты понимаешь: что-то стало лучше, еще лучше. Оказывается, дальше еще лучше можно», — подчеркнул народный артист СССР, Герой Труда России Владимир Спиваков.

Высшую награду страны, Орден святого апостола Андрея Первозванного, Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову.

«Мама учила, никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше тебя. И твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что и у тебя есть то, что есть. И я очень рад, что в этом смысле мы с вами счастливые люди», — отметил Михалков.

Орденами «За заслуги перед Отечеством» награждены официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей голос ежедневно доносит миру позицию России, и Татьяна Покровская, выдающийся тренер, воспитавшая не одно поколение чемпионок по синхронному плаванию.

«Все увидели, что российский спорт остается таким же серьезным соперником и на все годы победителем. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как основной капитан команды нашей», — заметила Покровская.

Всего в этом году высшие государственные награды получили более 40 человек из десятков регионов. От животновода Людмилы Аврамовой из томской глубинки до маэстро Дениса Мацуева. К президенту выдающийся пианист вышел под хорошо узнаваемую мелодию.

«Никогда еще концерт Чайковского не звучал так коротко», — сказал Мацуев.

Церемония в Кремле — это всегда портрет страны в ее самых ярких и сильных проявлениях. Страны, которая ценит труд, талант и верность долгу.

