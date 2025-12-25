Россия анализирует итоги переговоров с США в Майами, после чего будут новые контакты с американской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Материалы по встрече в Майами предоставил спецпредставитель, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев президенту России Владимиру Путину.

«Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — сказал официальный представитель Кремля.

Также в ходе брифинга Песков прокомментировал рождественское обращение главы киевского режима Владимира Зеленского, сказав, что тот— озлобленный и малоадекватный человек. Он добавил, что Зеленский допустил странное и оскорбительное высказывание в своей речи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пожелал врагам смерти в рождественском обращении. Поздравляя граждан с Рождеством по «новоукраинскому» стилю, глава киевского режима пожелал врагам смерти, более чем прозрачно намекая на нашу страну. И фактически показал, что жажда крови — вполне вписывается в празднование священного праздника, который ПЦУ перенесла на католическую дату.

