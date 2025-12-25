Кровавое поздравление: Зеленский пожелал врагам смерти в рождественском обращении
Жажда насилия проявилась даже в священную дату.
Несмотря на разговоры о поиске компромиссов, Киев по-прежнему проводит политику с откровенным антироссийским акцентом.
Поздравляя граждан с Рождеством по «новоукраинскому» стилю, глава киевского режима Владимир Зеленский пожелал врагам смерти, более чем прозрачно намекая на нашу страну. И фактически показал, что жажда крови — вполне вписывается в празднование священного праздника, который ПЦУ перенесла на католическую дату.
На фоне этого выступления решение кабинета министров Украины объявить 7 января Днем программиста хоть и стало очередным выпадом в сторону православной традиции, но в целом осталось в тени.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский решил поменять даты праздников на Украине.
Часть официальных торжеств сегодня совпадает с «неудобными» для киевского режима событиями украинского конфликта. Кроме того, Банковая намерена продолжить отказ от советского наследия, когда сразу несколько памятных дат приходились на один день.
