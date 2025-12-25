Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 67 0

Таким учреждениям стоит оказать помощь.

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказать таким учреждениям помощь. Об этом российский лидер заявил на заседании Государственного совета.

По словам Владимира Путина, Минтруд уже подготовил содержательный национальный рейтинг, показывающий уровень трудоустройства, а также размер заработной платы выпускников в разрезе каждого учреждения.

«Предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты», — заявил президент. 

Новость дополняется...

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

15:31
«Хорошая актриса»: Андрей Ургант отреагировал на смерть Веры Алентовой
15:19
«Очень жаль»: Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой
15:09
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
15:00
Смерть коллеги стала сильным ударом: стала известна причина смерти Алентовой
14:54
Путин: нельзя допустить, чтобы в РФ были интеллектуальные элиты и люди-автоматы
14:53
За ними будущее? Как люди будут управлять роботами силой мысли

Сейчас читают

Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
Веру Алентову увезли на скорой во время прощания с Анатолием Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Свою главную роль она сыграла в жизни: судьба Веры Алентовой

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026