Шейлин Вудли сыграет главную роль в эротическом триллере «Помощник матери»

Элина Битюцкая
Картина расскажет о женщине, нанявшей привлекательного молодого помощника и запустившей цепь опасных событий.

Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь» и франшизе «Дивергент», исполнит главную роль в эротическом триллере «Помощник матери». Об этом сообщило издание Deadline.

Проект станет полнометражным режиссерским дебютом Бриджет Молони, которая также выступила автором сценария. Финансирует картину студия MRC, специализирующаяся на поддержке начинающих постановщиков. В разное время она давала путевки таким лентам, как «Честная игра» и «Американское чтиво».

Сюжет строится вокруг героини, разрывающейся между работой, детьми и семейными обязанностями. В отчаянной попытке облегчить быт она наняла молодого человека для помощи по хозяйству, что обернулось чередой неоднозначных и рискованных решений.

В актерский ансамбль также вошли Майло Каллаган, запомнившийся по фильму «Благодетель», и Люк Кирби из «Удивительной миссис Мейзел». Продюсерский контроль осуществят Аарон Райдер, Эндрю Светт и Рейчел Рубин.

Шейлин Вудли сыграет главную роль в эротическом триллере «Помощник матери»
