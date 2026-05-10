Юрист объяснил правила выплаты компенсации за публикацию фото без согласия

Элина Битюцкая
На практике суды могут взыскать около 50 тысяч рублей за моральный вред.

Компенсация за фото без согласия: сумма и наказание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Юрист Моисеев: публикация чужого фото без согласия грозит вплоть до ареста

Россияне могут потребовать удаления своих фотографий из публичного доступа и денежную компенсацию, если снимок разместили без их ведома. Об этом ТАСС рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Мы говорим о случаях неразрешенного использования. Тут применяется гражданско-правовая ответственность, лицо может потребовать удаления фотографии, а также компенсации морального вреда», — пояснил юрист.

По его словам, средний размер выплат составляет порядка 50 тысяч рублей. Если же фотограф вел себя агрессивно, его действия могут расценить как мелкое хулиганство. Наказание варьируется от штрафа в 500 рублей до административного ареста на 15 суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что за шумную стиральную машинку тоже можно получить штраф. Другие бытовые шумы в квартире — громкие игры детей или пищащий холодильник — также могут обложить взысканием.

