Портал в другие миры? В Туркменистане более полувека пылают «Врата в ад»

Mirror: в Туркменистане начинают угасать «Врата в ад»

Газовый кратер Дарваза в Туркменистане, прозванный «Вратами в ад», пылает с 1971 года. Это началось после поджога советскими геологами. Постепенно огонь слабеет, но число теорий вокруг загадочного явления растет — внутри нашли бактерии, похожие на внеземные. Об этом сообщает Mirror.

Легенда о поджоге

В 1971 году советские геологи во время бурения в пустыне Каракумы обрушили газовую камеру и подожгли метан, чтобы остановить утечку ядовитых газов. По плану огонь должен был погаснуть за недели, но кратер шириной 60–70 метров и глубиной 30 метров горит уже более 53 лет — Туркменистан занимает четвертое место по запасам газа. Официальных документов нет: архивы засекречены или отсутствуют из-за политики секретности. Яркое «Сияние Каракумов» видно за километры, оно привлекает туристов в негостеприимную бездну.

Огромные языки пламени пляшут днем и ночью, на краю ощущается «рев огня» и невыносимый жар — это очень опасное место.

Единственный спуск человека

В 2013 году канадец Джордж Курунис в термокостюме спустился на дно. Погружение длилось 17 минут. Миссия искала внеземную жизнь на Земле. Исходя из предположений исследователей, метановая среда похожа на «другие планеты». Нашли несколько видов бактерий в почве — «признаки жизни в аду».

Огонь угасает

В июне 2025 года Ирина Лурьева, директор «Туркменгаза», объявила: пламя сократилось втрое, от гигантского огня остался слабый источник. После полувека «Врата в ад» наконец тускнеют. Кратер в сердце Каракумов стал символом Туркменистана: туристическая икона, научный объект.

