Портал в другие миры? В Туркменистане более полувека пылают «Врата в ад»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 811 0

Канадец Джордж Курунис осмелился спуститься туда.

Где находятся врата в ад

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: в Туркменистане начинают угасать «Врата в ад»

Газовый кратер Дарваза в Туркменистане, прозванный «Вратами в ад», пылает с 1971 года. Это началось после поджога советскими геологами. Постепенно огонь слабеет, но число теорий вокруг загадочного явления растет — внутри нашли бактерии, похожие на внеземные. Об этом сообщает Mirror.

Легенда о поджоге

В 1971 году советские геологи во время бурения в пустыне Каракумы обрушили газовую камеру и подожгли метан, чтобы остановить утечку ядовитых газов. По плану огонь должен был погаснуть за недели, но кратер шириной 60–70 метров и глубиной 30 метров горит уже более 53 лет — Туркменистан занимает четвертое место по запасам газа. Официальных документов нет: архивы засекречены или отсутствуют из-за политики секретности. Яркое «Сияние Каракумов» видно за километры, оно привлекает туристов в негостеприимную бездну.

Огромные языки пламени пляшут днем и ночью, на краю ощущается «рев огня» и невыносимый жар — это очень опасное место.

Единственный спуск человека

В 2013 году канадец Джордж Курунис в термокостюме спустился на дно. Погружение длилось 17 минут. Миссия искала внеземную жизнь на Земле. Исходя из предположений исследователей, метановая среда похожа на «другие планеты». Нашли несколько видов бактерий в почве — «признаки жизни в аду».

Огонь угасает

В июне 2025 года Ирина Лурьева, директор «Туркменгаза», объявила: пламя сократилось втрое, от гигантского огня остался слабый источник. После полувека «Врата в ад» наконец тускнеют. Кратер в сердце Каракумов стал символом Туркменистана: туристическая икона, научный объект.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

17:15
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца
17:00
Портал в другие миры? В Туркменистане более полувека пылают «Врата в ад»
16:50
Перевернула мир, стала иконой стиля и бросила кино в 38 лет: лучшие роли Брижит Бардо
16:30
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный со спутниками «Аист-2Т»
16:16
Путин подписал закон о домовых чатах на платформе MAX
16:00
Гормональный удар: как новогодние застолья подрывают здоровье

Сейчас читают

Упала в реку: пираньи растерзали двухлетнюю девочку
Целая вечность: почему во время занятий спортом время идет медленнее
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео