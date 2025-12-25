Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках в пользу покупательницы Лурье

Московский городской суд удовлетворил требования Полины Лурье и постановил выселить певицу Ларису Долину из пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники, права собственности на которую ранее восстановил за Лурье Верховный суд РФ. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Таким образом, судебная процесс, длившийся более года и привлекший широкое общественное внимание, подходит к своему завершению. Мосгорсуд, выполняя поручение ВС РФ, определил порядок освобождения жилья. Суд постановил, что если Долина не освободит квартиру добровольно в установленный срок, выселение будет произведено в принудительном порядке с участием судебных приставов.

Напомним, что квартира стала предметом спора после того, как Долина продала ее Лурье в 2023 году, находясь, как было установлено судом, под влиянием мошенников. Певица, поверившая злоумышленникам, выдававшим себя за сотрудников силовых структур, передала им всю вырученную сумму в 112 миллионов рублей. Преступники были найдены и осуждены.

Однако покупательница осталась и без денег, и без жилья. Первоначально суды разных инстанций, признав сделку незаконной из-за обмана, оставляли квартиру за Долиной. Лурье удалось восстановить справедливость только в Верховном суде, который встал на сторону добросовестной покупательницы, не знавшей о мошеннической схеме.

Адвокат Полины Лурье, Ольга Свириденко, ранее сообщала, что со стороны Долиной поступало предложение о возврате денег в рассрочку, но оно не учитывало инфляцию и потери потерпевшей. Переговоры о мировом соглашении не увенчались успехом.

По словам Свириденко, Долина также просила предоставить несколько месяцев на сборы и переезд, ссылаясь на большое количество вещей. Однако Лурье, которая все это время была лишена своей законной собственности, настаивала на скорейшем вселении. Суд, вынося решение, учел баланс интересов, но в конечном итоге встал на сторону права собственности, подтвержденного Верховным судом.

