Иск Ларисы Долиной о компенсации ущерба из-за квартиры передали в суд Москвы

Мария Гоманюк
Что известно об иске Ларисы Долиной против мошенников

Балашихинский суд Московской области направил иск народной артистки России Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей в Лефортовский районный суд столицы. Такое решение приняли из-за подсудности — дело рассмотрят по месту жительства ответчиков. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Ответчиками по делу проходят несколько человек, в том числе осужденная из-за аферы с квартирой Долиной курьер Анжела Цырульникова, а также другие фигуранты — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, до этого признанные виновными в мошенничестве. По этому делу им уже вынесли приговор — от четырех до семи лет лишения свободы. Он вступил в силу в ноябре 2025 года.

Суд ранее подтвердил право певицы требовать компенсацию ущерба, однако рассматривать финансовые требования в рамках уголовного процесса не стал. Поэтому Долина подала отдельный гражданский иск.

По данным следствия, группа злоумышленников с Украины действовала по распространенной схеме. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов и убеждали людей переводить деньги или передавать имущество якобы для защиты.

Долина стала одной из пострадавших. Они регулярно выходили на связь с артисткой с апреля по июнь 2024 года, представляясь лицами, которые якобы способны защитить ее денежные средства от угрозы.

Украинские мошенники убедили исполнительницу, что квартира находится в опасности, и предложили оформить ее фиктивную продажу. Из-за этого артистка продала жилье в центре Москвы, а вырученные средства перевела на счета, указанные злоумышленниками.

Позже певица поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. Теперь вопрос о возмещении ущерба будет рассматриваться в гражданском порядке.

