Проклятие Чекалиных? Как в СИЗО попала стилист Лерчек

Мария Гоманюк
Окружение блогера оказывается под следствием, как и она сама.

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей стилисту блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвире Янковской, обвиняемой в мошенничестве. Она останется в следственном изоляторе как минимум до 19 августа. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время заседания Янковская просила перевести ее под домашний арест, сославшись на наличие двоих детей и необходимость быть с ними. Также она заявила, что не пыталась скрываться и выезжала за границу по работе, полагая, что ограничения сняты.

По версии следствия, Янковская представлялась профессиональным стилистом и в течение длительного времени продавала клиентам, в том числе Чекалиной, товары известных брендов по заниженной цене. Это была продукция марок Christian Dior, Prada и Hermes. Однако экспертиза показала, что вещи являются подделками.

Следствие полагает, что подозреваемая закупала товары на рынках и в торговых центрах, а затем продавала их как оригинальные. В одном из случаев ею была реализована сумка Hermes за сумму около 780 тысяч рублей, которая также оказалась контрафактной.

Уголовное дело возбудили после заявлений Чекалиной, которая сообщила о продаже поддельных вещей. В прошлом году меру пресечения Янковской уже ужесточали — с подписки о невыезде на арест.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокаты раскрыли, в каких условиях содержится Артем Чекалин, бывший муж Валерии Чекалиной. Его осудили на семь лет колонии общего режима по делу о выводе средств за рубеж.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

13:32
Май бросит из жары в холод: синоптики предупредили о погодных качелях
13:17
Регина Тодоренко рассказала, какими льготами для многодетных пользуется
13:14
Она сказала: «Да!» — Тимур Родригез сделал предложение возлюбленной
13:12
Вопрос жизни и смерти? Раскрыта главная причина интереса США к Гренландии
13:03
Начальник отдела управления ветеринарии найден мертвым в Новосибирске
13:00
Король Карл III рассмешил Меланию Трамп во время прогулки по саду

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
«Пьешь шишку»: Глюкоза рассказала о новом способе детокса организма
Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео