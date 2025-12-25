Все, кроме рояля и стула: адвокат раскрыла условия по имуществу Долиной в спорной квартире

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Судебное решение о выселении певицы из жилья в центре столицы сопровождается рядом имущественных ограничений.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Адвокат раскрыла условия по имуществу Долиной в спорной квартире

Все вещи певицы Лариса Долина, за исключением рояля и концертного стула, должны остаться в квартире, перешедшей в собственность Полине Лурье. Такие условия прописаны в договоре купли-продажи, подписанном сторонами. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, передает корреспондент 5-tv.ru.

По словам правозащитницы, в договоре содержится подробный перечень имущества, которое подлежит сохранению в квартире. В него включены сантехника, предметы мебели и другие элементы обстановки. При этом концертный стул и рояль были исключены из списка отдельным дополнительным соглашением. Адвокат подчеркнула, что эти два предмета не подпадают под условия передачи новому собственнику.

Как сообщают «Известия», к бывшему дому Долиной подъехал микроавтобус, в который погрузили крупный предмет, завернутый в упаковочный материал. Принадлежит ли он певице, официально не подтверждено. Ранее Мосгорсуд постановил выселить артистку из квартиры в районе Хамовники, прекратив право пользования жильем для нее, а также для ее дочери и внучки. При этом адвокат Долиной допустила, что из-за бюрократических процедур певица может оставаться в квартире в период новогодних каникул.

Ранее Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье, отменив все ранее принятые судебные решения по делу.

 

