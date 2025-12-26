Безруков требует компенсацию за продажу масок с его лицом

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Артист настаивает на запрете распространения его персональных данных в интернете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Актер Сергей Безруков обратился в суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за продажи масок с его изображением. Разбирательство проходит в Хамовническом суде Москвы, о чем сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Из исковых требований следует, что артист настаивает на запрете распространения его персональных данных в интернете белгородской предпринимательницей Кристиной Соболевской. Знаменитость просит взыскать компенсацию по двум эпизодам: 250 тысяч рублей — за незаконную обработку и включение его персональных данных в общедоступные источники, а также еще 250 тысяч рублей — за использование фотографии без согласия правообладателя.

В свою очередь ответчица направила в суд письменный отзыв, в котором не отрицает факт коммерческого спора, однако настаивает на пересмотре суммы требований. В качестве альтернативы предприниматель предложила заменить компенсацию выплатой роялти от продаж карнавальных и тканевых масок, которые, по материалам дела, реализовывались через маркетплейсы.

В рамках процесса была проведена портретная экспертиза. Выводы исследования подтвердили, что на спорных масках изображен именно Безруков. Следующее судебное заседание назначено на 20 января.

При этом до этого Кристина Соболевская заявляла в беседе с РИА Новости, что не получала досудебных претензий и не была осведомлена о сути иска. К тому же она утверждала, что не продавала маски с лицом актера, подчеркивая, что ее бизнес связан исключительно с производством детских игрушек.

Суду предстоит оценить доводы обеих сторон и определить, было ли использование образа артиста незаконным и подлежит ли оно компенсации в заявленном объеме.

Ранее, писал 5-tv.ru, Безруков рассказал про иск из-за продажи масок с его лицом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

