«Буду требовать еще»: Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей за сожженную голову

Шоумен Гоген Солнцев перенес первую из трех трансплантаций волос

Шоумен и экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев получил 1,5 миллиона рублей за сожженные волосы и кожу головы. Об этом написало издание StarHit.ru.

Неприятный инцидент с эпатажным участником знаменитой телестройки произошел чуть больше месяца назад в одном из столичных салонов красоты. Тогда у себя на странице в соцсетях Гоген рассказал, что он записался на осветление волос, однако в итоге остался без своей шикарной шевелюры. Он обратился к адвокату и намеривался добиваться справедливости.

В столичном салоне красоты Гогену Солнцеву сожгли волосы. 5-tv.ru

«1,5 млн выделили. На них я сделал трасплантацию первую недели три назад уже. Почти 12 часов операции… Трихологи установили более 40% поражения волосяных фолликул на голове. Еще две серьезных операции в течение ближайшего года», — сказал Гоген.

Шоумен добавил, что договориться с хозяйкой салона удалось утром дня, когда он собирался снимать об инциденте передачу. Он пообещал женщине не называть ее имени и не указывать названия сети салонов и ее ИП в обмен на возмещение причиненного ущерба. Однако этих денег Гогену Солнцеву не хватило. Чтобы вернуть волосам прежний вид, по словам знаменитости, ему необходимо еще 1,5 миллиона рублей. Эту сумму он намерен требовать с хозяйки салона.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.