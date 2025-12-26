Смертоносная резина: в китайских шинах нашли канцерогенные вещества

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 11 0

Содержание опасных примесей в автомобильных изделиях из КНР превышает допустимый уровень в 7,7 раза.

Почему нельзя покупать шины из Китая

Фото: www.globallookpress.com/Hoch Zwei

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роскачество нашло канцерогенные вещества в автомобильных шинах из Китая

Роскачество выявило канцерогенные вещества в автомобильных шинах из КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей организации.

В надзорном органе отметили, что изделия российского производства полностью безопасны и не нарушают ГОСТ, в то время как китайские шины насыщены опасными маслами — допустимый порог «водородов области залива» (% HBay) превышен в 3,2-7,7 раза. Минимально разрешенный показатель составляет всего 0,25%.

Исследованию подверглись 10 моделей шин. Произведенные в РФ Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301 получили одобрительное заключение экспертов. Опасными признаны китайские GoForm AT01, содержащие в 3,2 раза больше нормы вредоносных веществ, и Kustone Quiet Q7 — у них порог превышен в 4,4 раза. Еще вреднее оказались Ovation VI-682 (нарушение в 5 раз) и Sunfull SF-688 (в 5,2 раза). Самыми насыщенными канцерогеном стали Mirage MR-162 (в 7,5 раза) и Hifly HF201 (в 7,7 раза).

В Роскачестве рассказали, что наличие опасных примесей объясняется использованием дешевых высокоароматических масел для удешевления производства. При трении шин об асфальт их частицы рассеиваются в воздухе, затем оседая на улицах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае открыто нефтяное месторождение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:27
Смертоносная резина: в китайских шинах нашли канцерогенные вещества
8:10
Жемчуга и квартира в центре Москвы: какое наследство оставила Вера Алентова
8:08
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотников за ночь
7:56
«Это однозначно»: Александр Лыков призвал носить Чебурашек вместо Лабубу
7:42
Уже после праздников: когда Онищенко посоветовал россиянам ехать за границу
7:30
Беспощадный рынок недвижимости: риелтор высказалась о решении суда по квартире Долиной

Сейчас читают

Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026