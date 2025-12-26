Ищут романтики? Почему в новогодние праздники растет число супружеских измен

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Корпоративы и рождественские вечеринки часто разрушают браки.

Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

The Sun: в новогодние праздники из-за стресса растет число супружеских измен

Журналистка The Sun Мел Фоллоуфилд организовала социальный эксперимент, чтобы понять, почему мужчины предпочитают изменять именно на новогодних праздниках. Для изучения причин супружеских измен Фоллоуфилд зарегистрировалась на британском сайте знакомств, предназначенном для поиска партнеров на стороне. Там она начала общаться с женатыми мужчинами, а затем встречалась с ними для разговоров.

Майк — 45-летний женатый отец семилетней дочери, рассказал, что декабрь идеально подходит для внебрачных связей. В это время люди часто видятся со старыми друзьями, посещают корпоративы и рождественские вечеринки. По его мнению, такие предлоги позволяют без подозрений ездить к любовницам.

Другой собеседник объяснил новогодние измены атмосферой праздника. Он отметил, что в такие моменты люди ищут настоящую романтику и трепет сердца, как в кино. В длительных браках эти ощущения угасают, поэтому мужчины обращаются к другим женщинам.

Журналистка добавила, что перед праздниками у мужей накапливается множество забот. Им приходится тратиться на украшения, подарки и праздничный стол, что вызывает стресс. Под таким давлением идеальная картина семьи рушится, и мужчины ищут утешения на стороне. По ее данным, в праздничный сезон активность на сайте растет на 31 процент.

Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

