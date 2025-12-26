Женщина заперла дочь-инвалида в раскаленной машине и убила ее

В США вынесли приговор женщине из Южной Каролины, которая оставила дочь-инвалида запертой в машине, раскаленной от солнца, чтобы заняться сексом с бойфрендом. Об этом пишет Irish Mirror.

Риту Пангаланган и ее партнера Ларри Кинга судили за инцидент в августе. Женщина оставила свою 13-летнюю дочь Кристину в автомобиле, а сама ушла в дом, где около пяти часов провела со своим возлюбленным. Девочка была прикована к инвалидному креслу, не могла говорить и полностью зависела от матери. Машина стояла под палящим солнцем, и внутри температура поднялась до 46 градусов Цельсия.

Вернувшись из дома, Пангаланган и Кинг долго не могли отыскать ключи от машины. Девочку они обнаружили уже без признаков жизни, но не сразу обратились за помощью. В результате Кристину спасти не удалось.

Защитники подсудимых настаивали, что смерть ребенка произошла по трагической случайности. Они утверждали, что родители думали, будто кондиционер в машине работает, но их сознание было омрачено наркотиками. Женщину осудили на 37 лет лишения свободы, а ее бойфренда — на 32 года.

