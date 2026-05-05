«Никогда не любила ее»: бабушка убила четырехлетнюю внучку бутылкой виски

Daily Star: бабушка убила четырехлетнюю внучку бутылкой виски

В США 57-летняя женщина убила свою четырехлетнюю внучку. Она заставила девочку выпить почти целую бутылку виски. Об этом сообщило Daily Star.

По данным следствия, инцидент произошел, когда женщина решила наказать ребенка за то, что та взяла бутылку алкоголя, оставленную на кухонном столе.

В качестве «воспитательной меры» бабушка поставила девочку на колени и принудила ее выпить 750 миллилитров жидкости крепостью 40 градусов.

Мать погибшей присутствовала во время убийства. Однако не предприняла никаких попыток вмешаться или спасти дочь. Ей также предъявлены обвинения в убийстве.

Трагедия вскрылась, когда медики прибыли по вызову в дом семьи и обнаружили малышку без сознания. Вскрытие показало, что концентрация алкоголя в крови ребенка составила 0,680 промилле. Это более чем в восемь раз превышает допустимый предел для взрослого водителя.

«Бабушка никогда не любила ее, относилась к ней иначе, чем к другим детям. Она просто продолжала заниматься своими делами, пока девочка умирала», — отметил прокурор.

Обвинение подчеркнуло, что в доме царила систематическая жестокость. Других внуков бабушка убеждала в том, что погибшая «ворует», когда та пыталась взять еду или воду.

Защита обвиняемой пыталась доказать, что гибель ребенка была несчастным случаем. Адвокаты утверждали, что женщина якобы пыталась проводить реанимационные мероприятия до приезда врачей.

Приговор подсудимой будет оглашен позднее. Судебное разбирательство в отношении матери девочки еще не началось. На текущий момент обе женщины остаются под стражей, ожидая окончательных решений суда.

