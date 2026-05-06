Расправа на глазах у детей: в Бразилии убили популярного блогера

Диана Кулманакова
В Бразилии неизвестный злоумышленник застрелил 26-летнюю блогера Памелу Гимарайнш прямо на глазах у четырех ее детей. Об этом сообщило People.

По имеющимся данным, преступление произошло возле дома погибшей. Очевидцы рассказывают, что к воротам участка подъехал автомобиль, водитель которого окликнул женщину.

Гимарайнш вышла к посетителю и завершила короткий разговор. Затем она развернулась спиной, чтобы вернуться в здание. Тогда мужчина открыл огонь.

Несмотря на оперативную госпитализацию и усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось. Полученные ранения оказались смертельными.

Местные правоохранительные органы незамедлительно начали расследование трагедии. В настоящее время полиция занимается активным поиском подозреваемого, мотивы которого остаются неясными.

Свидетелями жестокой расправы стали четверо детей погибшей, находившиеся в тот момент рядом.

Памела Гимарайнш была известна в социальных сетях, где делилась секретами красоты, модными советами и подробностями воспитания детей.

Ее младшему ребенку к моменту трагедии не исполнилось и года. Он появился на свет в сентябре 2025 года.

