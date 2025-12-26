Европейские страны сегодня можно разделить на несколько групп. Это те, кто поддерживает Киев под давлением Брюсселя, те, кто вкладывает миллиарды в конфликт ради собственной выгоды и те, кто готов возглавить антироссийскую повестку.

Страны Балтии, без преувеличения, в последние годы показали эталон русофобии. И в преддверии новогодних праздников на острие этой политики оказались тысячи простых граждан, связанных с Россией общими традициями. Корреспондент «Известий» Александр Якименко все объяснит.

Они, кажется, уже привыкли. Жители Нарвы по ночам выходят на улицу — поддержать тех, кто пытается, но не может пересечь эстонско-русскую границу.

Очередь до топонима «город Нарва». Для трех часов ночи — это очень много.

Сознательно замедлять скорость обработки документов — годами опробованный прием. Так пытаются заставить жителей отказаться от поездок в Россию на новогодние каникулы. Но тех, кто готов ради этого стоять в очередях часами, меньше не становится. Корреспондент в этом убедился.

При этом многие стоят целыми семьями, в том числе с детьми. Развлекают, как могут.

И все это — чтобы отметить Новый год, как говорится, по-русски. Сделать это в прибалтийских странах сейчас стало практически невозможно. Количество запретов умножается с каждым годом. Причем политики даже не скрывают, что вводят их именно против русского населения страны.

Например, в Риге теперь официально запрещено запускать салюты раньше полуночи по местному времени. Чтобы никто даже не смел подумать праздновать одновременно с Москвой. Само принятие закона для депутатов, кажется, стало личным праздником.

Примечательно, что запрет ударит по многим иностранцам, живущим в Латвии. Но на попытки защитить их права депутаты ответили честно и откровенно.

«А если граждане, скажем, Турции или других стран захотят отпраздновать Новый год по своему времени? Оно ведь совпадает с московским!» — спросила депутат Рижской думы Инна Дьери.

«Граждане любых стран, если они находится на территории Латвии, будут очень рады отпраздновать Новый год по латышскому времени», — ответили ей.

Интересно, что новый закон особенно активно лоббировала местная полиция. А все потому, что именно она готовится собирать новые штрафы. И настроена весьма серьезно.

«Для нас главное — зафиксировать преступление. Будем использовать камеры видеонаблюдения, дроны, полицейских будет больше на улицах. Будем привлекать к ответственности и штрафовать», — рассказал заместитель начальника полиции города Риги Андрис Ароновс.

А еще именно с первого января в стране станет меньше русского языка. Одновременно закрываются и крупная местная газета, и радиостанция, которая все эти годы вещала на русском. Теперь узнавать новости на родном языке примерно 15% населения страны станет практически неоткуда. А читать книги на нем — дороже. Налоги на русскоязычную продукцию повысят до 25%. А на латышские — оставят на обычном уровне в 5%. То есть, покрывать дефицит бюджета, который в стране стремительно растет, решили за счет только одной части населения.

Даже латвийские юристы называют новую норму дискриминацией и готовят иски в европейские суды.

«Это очевидным образом приведет к усилению раскола, так как одна часть общества получает налоговую льготу, а другая новое налоговое бремя. Бороться с дискриминацией — это правильно, это достойно», — отметили в соцсетях.

Примечательно, что Латвия требовала ввести норму на запрет всего русского от властей ЕС, но получила отказ. А на национальном уровне продолжает политику превращения части населения в неграждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.