Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 68 0

Ему было 56 лет.

Скончался бывший замминистра обороны Юрий Садовенко

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший замглавы минобороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве в возрасте 56 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в окружении военнослужащего.

Сообщается, что Садовенко скончался из-за сердечного заболевания.

Экс-замминистра родился 11 сентября 1969 года на Украине. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

С 2002 по 2007 год Садовенко был помощником главы МЧС России Сергея Шойгу, а затем стал руководителем аппарата министра. Он принимал участие во многих спасательных и гуманитарных операциях как в РФ, так и за рубежом.

На должности замминистра обороны Садовенко проработал более 11 лет, пока 20 мая 2024 года Президент России Владимир Путин не освободил его от обязанностей. На его место был назначен аудитор Счетной палаты Олег Савельев, бывший заместитель министра экономического развития РФ и министр по делам Крыма. Несколькими днями ранее глава государства также назначил Андрея Белоусова на должность главы Минобороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Близнецы на гребне перемен: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

10:02
Близнецы на гребне перемен: подробный гороскоп на 2026 год
10:00
«Теперь они — вместе»: как Вера Алентова училась жить после смерти мужа Меньшова
9:59
«День рождения удался»: Мария Захарова показала подарок от Путина
9:46
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Малика
9:44
«Она абсолютный классик»: Ярмольник о Вере Алентовой
9:32
Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Сейчас читают

Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026