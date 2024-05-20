Замглавы Минобороны РФ назначен аудитор из Счетной палаты Олег Савельев

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 157 0

Соответствующий указ подписал президент.

Замглавы Минобороны РФ назначен аудитор из Счетной палаты Олег Савельев

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем главы Минобороны России и руководителем аппарата ведомства. Соответствующий указ российского лидера размещен на официальном портале правовых актов.

От должности замглавы Минобороны был освобожден Юрий Садовенко. Указ президента вступает в силу со дня его подписания, то есть 20 мая.

Олег Савельев с 2008-го по 2014 год был заместителем министра экономического развития, позднее — по делам Крыма. В 2018 он стал руководитель Аппарата Счетной палаты, а спустя год был назначен аудитором в ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны России связано с растущими расходами на военную составляющую.

Ожидается, что в 2024 году расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. По словам Путина, именно Белоусов понимает как «вписать» экономику армии и оборонно-промышленного комплекса в общую экономику страны.

Между тем президент России поблагодарил экс-министра обороны Сергея Шойгу за строительство вооруженных сил и «придание им нового облика».

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