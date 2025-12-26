«Слезы ручьем»: у Решетовой случился предновогодний нервный срыв

Анастасия Решетова пожаловалась на предновогодний нервный срыв

У российской модели Анастасии Решетовой случился предновогодний нервный срыв. Об этом она заявила в личном блоге в соцсетях.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати пожаловалась на то, что «не привыкла болеть». Вдобавок няня для сына Ратмира ушла в отпуск, и одновременно с этим навалились «рабочие моменты». В итоге Решетова расплакалась от напряжения, выложив эмоциональный пост.

«Просто слезы текут градом, вокруг люди, но ты не можешь остановиться. Зато после такое облегчение. Привет всем, кто задолбался», — написала она.

Ранее экс-возлюбленная рэпера Тимати рассказала, что работа матери оказалась очень трудной, но важной. Она признавалась, что сын часто устраивает ей истерики. Блогер уточнила, что мальчик имеет бунтарский характер и порой отлынивает от учебы.

Знаменитость поняла, что именно мать обязана научить ребенка правильным ценностям и дисциплине, тогда как раньше она недооценивала роль родительницы в воспитании ребенка.

