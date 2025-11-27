«Он бунтарь»: Решетова рассказала об истериках шестилетнего сына

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Модель призналась, что раньше недооценивала роль мамы в воспитании ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Анастасия Решетова заявила, что быть мамой — это очень тяжелая работа

Модели и блогеру Анастасии Решетовой приходится терпеть частые истерики от общего с рэпером Тимати сына Ратмира. Знаменитость призналась корреспонденту 5-tv.ru на премии инфлюенсеров «Блогема», что быть мамой оказалось огромной и очень сложной работой.

«Это огромная работа. В процессе материнства я познаю саму себя, открываю новые грани в себе», — поделилась знаменитость.

Решетова посетовала на своего сына. Она заявила, что очень сложно приходится с подрастающими детьми. По словам блогера, ей приходится терпеть частые историки от Ратмира, который познает мир вокруг себя. Она уточнила, что сын со многим не согласен и даже назвала его бунтарем.

К тому же Решетова призналась, что раньше недооценивала роль мамы в воспитании ребенка. Однако со временем она поменяла свое отношение.

«Я раньше недооценивала работу мамы, а она оказалась самой важной и самой трудной», — заявила селебрити.

Решетова рассказала, что ей как маме приходится часто мотивировать своего сына, так как он считает, что ему не нужны учебные занятия и для него это вообще скучно. Как отметила знаменитость, именно мама должна привить своему ребенку правильные ценности и дисциплину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Решетова решила оградить сына от гаджетов.

