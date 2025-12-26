«Рафинированная и женственная»: Лисовец поделился воспоминаниями о Фриске

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

Стилист рассказал, как относился к стилю певицы.

Какой Влад Лисовец запомнил Жанну Фриске

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стилист Влад Лисовец: часто давал Жанне Фриске советы по стилю

Российская певица, экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске много советовалась со стилистом Владом Лисовцом по личным и рабочим моментам. Об этом знаменитый дизайнер рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой.

При этом, по словам Лисовца, индивидуальный стиль звезды был ему не близок.

«Рафинированная, красивая, женственные платья, очень много открытого. И я понимал, что это очень хорошо продается», — вспоминал столичный законодатель мод.

В 2023 году Лисовец поделился в Telegram-канале теплыми воспоминаниями о многолетней дружбе с Жанной Фриске — они были знакомы с 1990-х годов. Он рассказывал, что исполнительница обожала коктейль «Личи Мартини» и белое сухое вино, а также предпочитала включать в свой гастрольный рацион фрукты. Позже стилист показал архивные снимки артистки в ее день рождения.

Звезда эстрады скончалась на 41-м году жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

14:35
«Рафинированная и женственная»: Лисовец поделился воспоминаниями о Фриске
14:34
«Развитие затормозилось»: Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет
14:26
В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб
14:11
Врачи в Ленинградской области вернули зрение солисту Мариинки
14:08
Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над Россией за пять часов
14:07
«Настоящие мужчины»: коллеги погибших полицейских назвали их поступок подвигом

Сейчас читают

«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве
Сеть эволюции: находка археологов поставила под сомнение происхождение человека
Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео