Влад Лисовец показал архивные снимки Жанны Фриске в день рождения певицы

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Карина Исхакова
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Скончавшейся после продолжительной и тяжелой болезни экс-солистке группы «Блестящие» 8 июля могло бы исполнится 47 лет.

Фото, видео: РИА Новости / Олег Наумов; Instagram @vladislavlisovets

Стилист Влад Лисовец показал архивные фото Жанны Фриске в день рождения певицы. 8 июля бывшей солистке группы «Блестящие» могло бы исполнится 47 лет. Исполнительница скончалась после долгой борьбы с онкологией шесть лет назад.

Влад Лисовец знаком с Жанной Фриске еще с 1990-х годов. Стилист в свое время помогал подбирать образы знаменитости для концертов и съемок в клипах. В день рождения певицы он в своем аккаунте в Instagram опубликовал фотографии с Жанной Фриске, сделанные порядка 25 лет назад. На одном из снимков вместе с Жанной и Владом позирует их общая подруга — певица Ольга Орлова.

«Жануська, с днем рождения! Уверен, ты сейчас увидишь эти кадры и улыбнешься. Здесь мы на съемках клипа „Где же ты, где“», — написал Лисовец.

Instagram @vladislavlisovets

Коллеги Жанны Фриске также поделились воспоминаниями о ней. В частности, Ольга Орлова сделала целую подборку из фотографий, сделанных когда группа «Блестящие» была на пике популярности. В разделе сторис своей страницы в Instagram она показала редкие кадры с гастролей коллектива. Коллекцию фотографий с Жанной Фриске Ольга Орлова бережно хранит в альбоме.

Сестра покойной певицы — Наталья также выложила в сеть несколько архивных фото с родственницей. На одном из них девушки обнимают свою бабушку Паулину Фриске. Именно в ее честь, урожденная Копыловой певица, взяла творческий псевдоним. Стоит отметить, что бабушка бывшей солистки группы «Блестящие» скончалась в день рождения Жанны Фриске в 2012 году — за три года до смерти самой певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как роль ведьмы в «Ночном Дозоре» перевернула судьбу Жанны Фриске.

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