Вместо фитнеса? Как скроллинг ленты во время еды способствует похудению

Daily Mail: скроллинг ленты во время еды способствует похудению

Психологи из Вустерского политехнического института в Массачусетсе доказали: перекус перед телевизором увеличивает калории на 25%. Подобное времяпрепровождение провоцирует переедание, уточняет Daily Mail.

Эксперимент с чипсами

Исследователи собрали 114 добровольцев — мужчин и женщин. Их убедили, что цель эксперимента — исследование многозадачности. Участникам дали одинаковый набор чипсов и шоколадных M& M’s и разделили на три группы. Одна просматривала телепередачи, вторая листала смартфон, третья — ела, не отвлекаясь.

Результаты показали: люди, которые проводили время перед телевизором, съели в среднем 164 калории. Остальные — 131. Психологи отметили, что просмотр телевизора способствует перееданию и нездоровому питанию. Лучше отказаться от экрана во время еды, чтобы сосредоточиться и улучшить привычки.

Почему ТВ провоцирует голод, а телефон — нет

Телевизор отвлекает мозг: он не фиксирует количество съеденного, появляется ложный голод. Руки свободны — жевать удобно. Смартфон занимает обе руки, снижая таким образом скорость потребления пищи. Переедание опаснее алкоголя, табака и наркотиков вместе взятых, ведь ведет к преждевременным смертям и болезням.

Отдых с угощениями перед телевизором кажется идеальным планом на вечер. Однако съедите вы гораздо больше, чем при скроллинге ленты или безделье, так как потеряете контроль над порциями.

