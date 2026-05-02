Гастрономическая норма: сколько шашлыка можно съесть за раз

|
Лилия Килячкова
Диетолог Антон Поляков предупредил о рисках переедания жареного мяса в период майских праздников.

Сколько шашлыка можно съесть за раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Aif.ru: организм способен переработать не более 150 граммов шашлыка за раз

За один прием пищи человеческий организм способен эффективно переработать не более 100–150 граммов шашлыка. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Специалист подчеркнул, что употребление слишком больших порций, например, целого килограмма шашлыка, приведет к тому, что еда попросту не сможет нормально усвоиться. По словам врача, для качественной обработки белковых компонентов и аминокислот в желудке и кишечнике необходимо придерживаться установленной нормы в 150 граммов.

Игнорирование этих правил может спровоцировать ряд неприятных симптомов, включая ощущение тяжести в животе, вздутие и общий дискомфорт вместо ожидаемого удовольствия от трапезы. Кроме того, эксперт обратил внимание на качество мяса. Он посоветовал отказаться от покупки в магазинах уже замаринованных полуфабрикатов.

По мнению Полякова, гораздо полезнее и безопаснее готовить маринад самостоятельно из проверенных ингредиентов, что позволит контролировать состав блюда и избежать лишних добавок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

