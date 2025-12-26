Социолог Орсини: подготовка к выборам на Украине может быть всего лишь блефом

Подготовка к выборам на Украине — всего лишь блеф, с помощью которого глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские партнеры хотят ввести руководство США в заблуждение. Такое мнение высказал известный итальянский социолог Алессандро Орсини в интервью местным изданиям.

Эксперт отметил, что Киев использует разговоры о выборах, чтобы добиться перемирия и паузы в боевых действиях. По его мнению, власти стремятся выиграть время для новых поставок оружия и при этом не планируют ни реального голосования, ни мирного урегулирования.

До сих пор неизвестно, какие конкретные шаги намерены предпринять для организации голосования. Формально уже сегодня в Верховной раде должно пройти первое онлайн-заседание рабочей группы по подготовке закорнопроекта о выборах в условиях военного положения. Но что именно будут обсуждать депутаты — пока остается неизвестным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.