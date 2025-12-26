Попытка выиграть время: подготовка к выборам на Украине может быть блефом

Эфирная новость 38 0

До сих пор неизвестно, какие конкретные шаги намерены предпринять для организации голосования.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Социолог Орсини: подготовка к выборам на Украине может быть всего лишь блефом

Подготовка к выборам на Украине — всего лишь блеф, с помощью которого глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские партнеры хотят ввести руководство США в заблуждение. Такое мнение высказал известный итальянский социолог Алессандро Орсини в интервью местным изданиям.

Эксперт отметил, что Киев использует разговоры о выборах, чтобы добиться перемирия и паузы в боевых действиях. По его мнению, власти стремятся выиграть время для новых поставок оружия и при этом не планируют ни реального голосования, ни мирного урегулирования.

До сих пор неизвестно, какие конкретные шаги намерены предпринять для организации голосования. Формально уже сегодня в Верховной раде должно пройти первое онлайн-заседание рабочей группы по подготовке закорнопроекта о выборах в условиях военного положения. Но что именно будут обсуждать депутаты — пока остается неизвестным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:16
В России представили обновленную 1000-рублевую банкноту
19:00
Светлые ожидания и важный выбор: Таро-прогноз на неделю с 29 декабря по 4 января
18:46
«Случился сбой сердца»: Юлия Рутберг о последних минутах жизни Веры Алентовой
18:31
Повышение МРОТ: что необходимо знать россиянам на 1 января 2026 года
18:28
Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря
18:18
«Ужаснейший запах ацетона»: в Москве ребенок чуть не отравился лимонадом

Сейчас читают

«Приболела, кашляет»: отец Блиновской о самочувствии дочери в колонии
Найден «почти без головы»: маньяк зверски убил молодую пару
Автомобиль Долиной трижды за вечер подъезжал к дому в Хамовниках после суда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео