Драки с участием военкомов происходят по всей стране.

На Украине депутаты Верховной Рады предложили распустить ТЦК. Причина — страх людей перед военкомами. Драки с их участием происходят практически повсеместно, не говоря уже о тотальной коррупции.

Это новые кадры из Киева: сразу несколько силовиков набросились на гражданского. А когда ему на помощь пришли прохожие — схватились за оружие.

Похожий эпизод произошел на днях в Ровно. Там один из военкомов начал палить в воздух при задержании уклониста. И таких случаев становится все больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ровенской области Украины мужчина с велосипедом в руках открыл стрельбу из автомата по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции. Инцидент произошел в селе Верба: когда правоохранители приблизились, чтобы проверить документы, нападающий открыл огонь.

В результате происшествия ранены два человека — полицейский и военнослужащий. Подозреваемый разыскивается, возбуждено уголовное дело.

Также посетители фитнес-клуба на Украине выпрыгивали из окон из-за налета ТЦК. Участились случаи прямого противостояния с военкомами: коллективный способ борьбы с насильственной мобилизацией остается самым продуктивным, тогда как попытки сопротивляться в одиночку чаще всего оказываются неудачными.

На Украине предложили распустить ТЦК
