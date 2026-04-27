Посетители фитнес-клуба на Украине выпрыгивали из окон из-за налета ТЦК

Коллективный способ борьбы с насильственной мобилизацией остается самым продуктивным.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Маслов; 5-tv.ru

На Украине сотрудники ТЦК попытались мобилизовать спортсменов-любителей. Военкомы ворвались в один из фитнес-клубов, и посетители были вынуждены буквально выпрыгивать из окон.

Агрессивные действия территориальных центров комплектования настраивают общество на радикальные меры. Участились случаи, когда украинцы вступают в прямое противостояние с ТЦК. Как на этих кадрах, где группа молодежи напала на патруль, который пытался затолкать в микроавтобус жителя Одессы.

Как пишут журналисты, именно коллективный способ борьбы с мобилизацией остается самым продуктивным. А вот попытки сопротивляться военным в одиночку чаще всего оказываются неудачными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Львовской области Украины сотрудники полиции задержали мужчину, перевозившего скот, и доставили его в территориальный центр комплектования (ТЦК), где его мобилизовали. Об этом сообщили в Верховной раде.

По имеющимся данным, у задержанного есть подтвержденные медицинские диагнозы, включая легкую степень умственной отсталости. При этом военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе. Инцидент произошел на блокпосте, где правоохранители остановили автомобиль. Утверждалось, что документы были в порядке, а в розыске мужчина не числился.

